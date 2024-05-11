Il candidato sindaco Farris: "Ecco di cosa ha bisogno Cagliari"

“L’8 e 9 giugno saremo la grande sorpresa di queste elezioni comunali”. Carica i suoi Giuseppe Farris, candidato sindaco di Cagliari con CiviCa2024. Lo fa a Marina Piccola, al Poetto, in una giornata che sa di estate, mentre presenta il programma per la città e la squadra dei 34 candidati per il Consiglio comunale. “Abbiamo costruito una lista forte e autorevole, dove la metà delle persone sono donne”, dice. Per spiegare, nel video, di cosa ha bisogno Cagliari.