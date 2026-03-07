Iglesias, inclusione che crea futuro: il progetto ''Mine Vaganti'' nell’ex miniera di Monteponi

Ad aprile prenderanno il via i corsi di formazione legati al progetto “Mine Vaganti” del Comune di Iglesias che punta alla riqualificazione dell’ex hotel, del ristorante e degli spazi circostanti della storica miniera di Monteponi: un progetto ambizioso che unisce recupero del patrimonio, turismo inclusivo e innovazione sociale. «Al centro dell’iniziativa, spiega l’assessora comunale alle Politiche Sociali di Iglesias, Angela Scarpa, c’è il coinvolgimento di giovani con disturbo dello spettro autistico, ai quali il progetto offrirà concrete opportunità di formazione e inserimento all’interno di un percorso di inclusione sociale e lavorativa». L’intervento, in particolare, prevede la ristrutturazione e la valorizzazione delle strutture esistenti, che saranno poi affidate in gestione. L’avvio dei corsi di formazione, tra qualche settimana, rappresenta uno dei primi passi concreti del progetto. L’obiettivo è costruire competenze e percorsi professionali legati all’accoglienza, al turismo responsabile e ai servizi alla persona, creando al tempo stesso una rete di comunità capace di sostenere e valorizzare le diversità per un nuovo modo di abitare e vivere insieme il territorio.