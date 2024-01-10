Guerra Ucraina, Crosetto: "Scelto di difendere diritto internazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "L'Italia ha scelto di difendere non solo un Paese, ma il diritto internazionale, i principi, le regole democratiche che si è data la comunità delle nazioni libere". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla proroga dell'autorizzazione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari per l'Ucraina. "Stiamo solo ribadendo questo - ha ribadito Crosetto - se accettiamo che nel mondo prevalga la regola del più forte, se il consesso dei Paesi si piega e si gira dall'altra parte per convenienza o per continuare a fare affari finiremo con il perdere spazi di democrazia, di libertà, di sicurezza". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev