Guatemala, Bernardo Arevalo giura da presidente

Bernardo Arevalo ha giurato come nuovo presidente del Guatemala.

Il suo insediamento è iniziato con oltre nove ore di ritardo perché i suoi oppositori, che detengono il potere in Parlamento, hanno bloccato l'inizio della cerimonia con lunghi discorsi.

Arevalo, 65 anni, parlamentare, ex diplomatico e sociologo, è emerso inaspettatamente come vincitore delle elezioni presidenziali ad agosto scorso, dopo aver condotto una dura campagna contro la corruzione nel Paese.

(Unioneonline/s.s.)