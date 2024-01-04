Europee, l'appello di Meloni agli alleati: Non arriviamo troppo a ridosso per selezionare candidati

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Vorremmo non arrivare troppo a ridosso delle elezioni per selezionare i candidati alle cariche monocratiche, perché più si avvicina il voto e più il clima diventa arroventato. Ma in passato abbiamo sempre risolto, non è una cosa che mi preoccupa. Mi preoccupa che lo facciamo un pò tardi, spero si scelgano i candidati sindaco il prima possibile". Lo ha detto Giorgia Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev