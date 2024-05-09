Ecco la vera storia di Flok, il cane del cimitero di Carbonia

Si chiama Flok, come il cane di un vecchio cartone animato. Il nome glielo ha dato uno degli operai del cimitero di Carbonia dove l’animale spesso staziona alla ricerca di cibo.

Si tratta del cane di quartiere del rione che costeggia il cimitero, ma il fatto che spesso si addormenti nelle tombe aspettando che qualcuno lo raggiunga con snack o bocconcini ha scatenato l’attenzione del popolo dei social: una foto del cane che dorme su una tomba è diventata virale e qualcuno ha sparso la voce che dormisse proprio sulla tomba del padrone.

Una storia tristissima di un cane che non si consola di una grave perdita: emozionante sì, ma totalmente inventata.