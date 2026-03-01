Dubai, il racconto di una giovane di Villasor: «Sentiamo vicine le esplosioni e vediamo i missili»

«Sentiamo i boati e vediamo i missili nel cielo». La drammatica testimonianza di Emma Medda, una giovane di Villasor che da un anno e mezzo lavora a Dubai, uno degli obiettivi della rappresaglia iraniana.

In particolare dopo il primo attacco di Stati Uniti e Israele sono state vissute ore di terrore per una situazione assolutamente inedita: «Dubai continua a essere una città sicura e monitorata - prosegue nel racconto la giovane - ma ovviamente non possiamo spostarci».

