Djokovic ironizza dopo l'incidente: selfie e autografi con il casco

Dopo la tempesta, per Novak Djokovic è tornato il sereno. Archiviato l'incidente che lo ha visto - suo malgrado - protagonista, il serbo è tornato sui campi del Foro Italico ed è apparso tranquillo. La borraccia che gli è piombata in testa, in modo del tutto casuale, sfilatasi dallo zaino di un tifoso che cercava di farsi dare il cinque, non ha lasciato traccia, eccezion fatta per il bernoccolo che accompagnerà il serbo per i prossimi giorni.

Il fan maldestro è corso via dopo l'incidente tra paura e imbarazzo, ma per il n.1 del circuito, ormai, è tutto alle spalle.

Passato lo spavento per quanto accaduto all'uscita del Centrale, oggi è tornato il solito 'Nole', quello con la voglia di scherzare con i fan sull'accaduto. Al punto da presentarsi a firmare autografi con un casco in testa e suscitando l'ilarità del pubblico. Un modo per evitare altri incidenti, ma soprattutto per esorcizzare un episodio che poteva compromettere il suo torneo (il primo anno in cui le borracce potevano fare il loro ingresso nel villaggio).

(Unioneonline/v.l.)