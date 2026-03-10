Distretto culturale del Nuorese, Cicalò: "Una scommessa vinta"

Il 2025 per il Distretto Culturale del Nuorese è stato un anno da incorniciare. Nei 35 luoghi della cultura aderenti (tra musei e siti vari) si sono registrati 362mila 285 visitatori, rispetto ai 347mila 398 del 2024, con un incremento di 14.887 presenze. Una crescita continua fin dall'anno di nascita, era il 2012, sia nei siti che nel numero di quanti hanno scelto di visitare questi luoghi durante il loro soggiorno nel centro Sardegna. La cultura come strumento di crescita del territorio. Pochi, allora ci credevano, invece i risultati sembrano premiare quella scelta. Soprattutto quella di puntare sulla sinergia fra i vari comuni e le diverse esperienze sia pubbliche che private. Per il 2026 pronti una serie di progetti per consolidare la crescita, anche in una stagione dalle mille incertezze, visti gli scenari di guerra attuali (nel video Agostino Cicalò, presidente distretto culturale del Nuorese)