Dieci anni fa l'incidente che ha cambiato la vita di Michael Schumacher

Sono passati dieci anni dal terribile incidente a Michael Schumacher, la caduta dagli sci sulla neve di Maribel, nell'Alta Savoia francese, che ha causato al 7 volte campione iridato di F1 gravi lesioni cerebrali.

Nessuna responsabilità stabilirono le indagini, solo una tragica fatalità.

Sulle sue reali condizioni di salute dopo una vita passata sotto i riflettori regna il più stretto riserbo.

La famiglia e i medici hanno sempre protetto il campione tedesco che non è mai più apparso in pubblico ed è uscito di scena.

Il 3 gennaio prossimo, Michael Schumacher compirà 55 anni.

(Unioneonline/v.l.)