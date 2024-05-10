Dichiarazioni programmatiche di Todde, Truzzu (Fdi): «Solo un elenco di problemi»
Inizierà martedì pomeriggio, in Consiglio Regionale, il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche della governatrice Alessandra Todde, illustrate oggi in aula.
In attesa di approfondire i contenuti, arrivano da subito le prime perplessità dall'opposizione che parla di libro dei sogni: «È stato fatto solo un elenco di problemi ma non è chiaro come si intenda risolverli», ha commentato Paolo Truzzu.
Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia, «se si riuscisse a fare almeno un 20% delle cose dette, saremmo già sopra la media operativa di qualsiasi giunta regionale».