Diana Puddu: "Ora girerò l'Isola con la mia band. Al talent mi ha iscritto mio marito, di nascosto"

"Per me è stato un sogno".

Diana Puddu, nata nel 1963 a Cagliari e cresciuta a Quartu, vincitrice di The Voice Senior, parla ai microfoni di Radiolina intervistata da Alessandra Ragas. Madre di Corrado, 29 anni e moglie di Paride Pusceddu, 58 anni. Figlia primogenita di Gabriele, 84 anni e Silvana, 82 anni, ha anche due sorelle, due fratelli e numerosi nipotini.

"Mi sono sentita catapultata in questo mondo fatato in cui sono a mio agio. In finale, quando sono salita sulla piattaforma, mi sono detta 'Diana, questo è il tuo posto'", le sue parole. "Poi è cominciata la musica, e mi sono espressa nella maniera che più mi appartiene".

L'iscrizione al talent? "L'ha fatta mio marito, ha fatto tutto di nascosto, l'ho scoperto quando lui ha risposto a una telefonata della redazione".

Il futuro? "Mi auguro di poter cantare e salire sui palchi. Ora stiamo mettendo su una band con cui girerò la Sardegna, magari anche l'Italia. Canterò tutte le canzoni delle donne italiane".

Diana Puddu è ospite di Sala Prove, il programma di Radiolina condotto da Ruido e dedicato agli artisti sardi. Il programma va in onda oggi, domenica 5 maggio, alle 20 su Radiolina e lunedì alle 22 su Videolina.