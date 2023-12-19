Devastante terremoto in Cina: centinaia di morti e feriti

Oltre 130 persone sono rimaste uccise e altre centinaia ferite dopo che un devastante terremoto ha colpito la Cina nordoccidentale: lo hanno riferito i media statali, mentre le squadre di soccorso si sono affrettate per raggiungere i sopravvissuti a temperature sotto lo zero.

Secondo il Centro europeo per i terremoti EMSC, il sisma ha avuto una magnitudo di 6,2; invece i media cinesi hanno stimato la magnitudo di 6,1.Il sisma ha scosso lunedì notte la contea di Jishishan, nella provincia di Gansu, danneggiando case e strade.

I soccorritori sono corsi alla ricerca dei sopravvissuti intrappolati sotto le macerie, mentre i residenti si sono precipitati all'aperto, rannicchiandosi durante la notte nel gelido inverno.

Nella sola mattina, il terremoto ha danneggiato più di 4.700 case nel Gansu, hanno riferito le autorità provinciali in una conferenza stampa.

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(Unioneonline/l.f.)