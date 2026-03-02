Delmastro sui 41 bis in Sardegna: "Menzogne colossali per coprire disastri sulla sanità e caso decadenza"
Visita lampo In sardegna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. In programma un incontro con i sindacalisti e il personale del carcere di Alghero e una conferenza stampa a sostegno del Sì al referendum.
Il tema più importante, è però quello dell'arrivo nell'isola dei detenuti con il 41bis. L'esponente del Governo Meloni ha respinto le accuse arrivate anche sabato scorso durante la grande manifestazione di Cagliari.