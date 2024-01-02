Danimarca, l'ultima regina d'Europa abdica a sorpresa in diretta tv

Il discorso di Capodanno, 1.576 parole, passerà alla storia per l'annuncio a sorpresa in diretta tv di Margrethe II, che abdicherà in favore del figlio tra meno di due settimane.

La regina di Danimarca, che continuerà a tenere il titolo di Sua Maestà, parlando come da tradizione ai sudditi dal Palazzo di Amalienborg, ha sorpreso e pure scioccato tutti scegliendo di farsi da parte.

"Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre Frederik IX lascerò la carica di Regina di Danimarca. L'intervento alla schiena di febbraio mi ha fatto riflettere sul futuro", ha detto nel suo stile rilassato, indossando un vestito viola con parure di spilla e orecchini di brillanti, e un sontuoso anello sottolineato dalle unghie laccate di rosso.

La decisione della regina interrompe una consuetudine centenaria: è la prima volta dal 1523 che un reggente danese si dimette prima di morire.

(Unioneonline/v.l.)