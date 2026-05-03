Gianmarco Tunis, 24 anni di Pirri, uno dei tre indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, a Monserrato nella notte tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23, era già finito nei guai nel 2022: insieme a un complice minorenne, appena quindicenne, era stato arrestato per una rapina con aggressione ai danni di cinque studenti universitari nell’area del palazzetto dello sport di via Rockefeller a Cagliari.

Era finito nella lista dei sospettati anche il fratello più piccolo Filippo, ora ventenne ma all’epoca minorenne, per poi uscire dal giro delle accuse. Ora i due Tunis sono al centro di un’inchiesta delicata e molto pesante: sono indagati, in concorso con Daniel Campus, 25 anni di Quartu, nell’uccisione di Mocci, colpito con un colpo di pistola al petto in piazza Settimio Severo. E per i tre ci sarebbe anche l’accusa di rapina, poi finita nel sangue: aver portato via circa 5mila euro all’amico della vittima, attirato nell’appuntamento-trappola, come ricostruito nelle indagini dei carabinieri, per l’acquisto di una partita di hascisc.

Il lavoro degli inquirenti prosegue a ritmo battente, sentendo testimoni e in attesa dell’esito di una serie di esami su abbigliamento, telefoni cellulari e altri oggetti recuperati dai carabinieri e affidati ai Ris per tutte le analisi.

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