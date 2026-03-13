Cagliari, i Sardi emigrati uniti si presentano

I Seu, i Sardi emigrati uniti, iniziano oggi il nuovo percorso. L'associazione, che nasce dalla rottura con la storica federazione Fasi, è stata presentata oggi a Cagliari. Sullo sfondo il ricorso presentato davanti al Tribunale di Piacenza contro le procedure e gli esiti seguiti all'ultimo congresso dello scorso ottobre ad Alghero, in cui si è determinata la spaccatura. Seu raccoglie 24 circoli dei sardi sparsi nella Penisola, sui 65 riconosciuti dalla Regione. Ma con la nuova associazione si è spostato il 60% dei soci, qualcosa come «14.800 iscritti sugli oltre 27mila che precedentemente aderivano a Fasi e dove sono rimasti in 12.600 circa», risulta dai numeri emersi durante la presentazione odierna. In Seu si sono spostati anche i circoli delle principali città italiane. A Cagliari, per la prima uscita pubblica di Seu, è quasi al completo il nuovo direttivo, presieduto da Sara Nicole Cancedda.

Alessandra Carta