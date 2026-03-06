Bersani a Cagliari: "No a questa guerra, l'Italia non sia suddita di Trump"

Il mini tour di Pier Luigi Bersani in Sardegna tra il Sulcis-Iglesiente, Sestu e Cagliari. Diversi temi affrontati sull'onda anche del suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles". Referendum sulla giustizia, emergenze sociali ed economiche, le scelte del Governo Meloni tra gli argomenti esaminati nel dialogo con il folto pubblico presente agli incontri con l'ex segretario del Pd. Sulla guerra nel Golfo Bersani ha detto che "è un'aggressione al di fuori delle regole del diritto internazionale. L'Italia deve opporsi alla logica di questo nuovo conflitto".