Balneari, caos concessioni dopo lo stop del Consiglio di Stato. Il Sib: "La delibera della Regione salva la stagione"
Balneari, caos concessioni anche in Sardegna dopo la sentenza del Consiglio di Stato che annulla le proroghe per il 2024. Per Alberto Bertolotti vicepresidente Nazionale del Sindacato Italiano dei Balneari, la stagione estiva nell'isola è salva “con la delibera della Regione del febbraio scorso, che concede una proroga tecnica”.
Tra gli imprenditori alle prese con l'inizio dei mesi più importanti dell'anno per gli stabilimenti balneari, spiega Tina Abis presidente della cooperativa Golfo degli Angeli di Cagliari, “regna l'incertezza: anche se la delibera della Regione ci permetterà per quest’estate di poter ancora lavorare”.
Il sindacato dei balneari chiede al Governo che al più presto si faccia chiarezza per salvare e tutelare le imprese turistiche italiane.