Attacco in Israele, almeno un morto e 17 feriti

Almeno un morto, una donna, e 17 feriti. È il bilancio provvisorio comunicato dalle forze israeliane e dai servizi d'emergenza dopo un attacco a Raanana, nel centro di Israele.

Sono stati arrestati due palestinesi originari della zona di Hebron, in Cisgiordania.

Secondo il portavoce della polizia i due sono sospettati di aver rubato un'auto prima di investire i passanti in diversi punti del sobborgo di Tel Aviv.

"Si è trattato di un attacco terroristico molto grave", ha commentato il comandante del distretto centrale della polizia, Avi Bitton.

Tra i feriti, riporta il Times of Israel, ci sono almeno sette minori, di cui uno è in gravi condizioni.

(Unioneonline/v.l.)