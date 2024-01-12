Attacchi aerei di Usa e Gb contro gli Houthi in Yemen
Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti decollano per colpire obiettivi Houthi nello Yemen come parte di operazioni congiunte con il Regno Unito.
I due Paesi hanno effettuato nella notte attacchi aerei contro i ribelli Houthi dello Yemen che da settimane intensificano gli attacchi contro il traffico marittimo internazionale nel Mar Rosso in "solidarietà" con i palestinesi di Gaza, territorio devastato dalla guerra tra Israele e Hamas.
(Unioneonline/v.l.)