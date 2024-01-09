Ascani (Pd): "Altro che Mattei, è piano Mattel, quello della Barbie, di plastica e vuoto"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Non si può far finta di nulla dinanzi ad una linea d'azione del governo tutta propaganda e racconto, tanto epico quanto fasullo: un po' come quei set cinematografici che risplendono di luci, colori, raffinatezze architettoniche, gioielli di arredamento, sontuosità di abiti che, però, sono falsi, di cartapesta, trucchi di scena, illusioni. Più che piano Mattei verrebbe da chiamarlo 'Piano Mattel'. Quella della Barbie. Per quanto è finto, di plastica e vuoto". Lo ha dichiarato Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul decreto legge Piano Mattei. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev