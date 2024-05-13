Anas, al via nuova fase per riqualificazione del raccordo autostradale Ferrara - Porto Garibaldi

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 Anas ha avviato oggi una nuova fase dei lavori di riqualificazione del Raccordo Autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi” con interventi di ripavimentazione per un importo complessivo pari a 2,85 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti sulla carreggiata in direzione Ferrara, tra i km 49,000 e 36,000, con la chiusura o parzializzazione della sede stradale, per tratte di circa 3 km, nei giorni feriali, esclusi i giorni festivi e prefestivi. lI completamento delle attività è previsto entro la metà del mese di giugno. Gli interventi rientrano nel più ampio programma di riqualificazione delle sovrastrutture stradali che, negli ultimi quattro anni, ha visto un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro, di cui circa 26 milioni già ultimati. A questi si aggiungono ulteriori 4,86 milioni di euro già inseriti nell’ultima proposta del Contratto di Programma. Allo stato attuale sul Raccordo autostradale “Ferrara-Porto Garibaldi” risultano riqualificati circa 40 km, in corso di riqualificazione un tratto di circa 12 km, da riqualificare con prossimo avvio dei lavori circa 25 km. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev