Adr apre a Termini lo spazio Airport in the City, si potrà fare il check in stazione

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 E' stato inaugurato alla stazione Roma Termini lo spazio Airport in the City, allestito da Aeroporti di Roma (Adr). Si tratta di uno spazio che offrirà un nuovo servizio: i passeggeri potranno fare il check in direttamente presso la stazione, prima ancora di raggiungere Fiumicino. "L'aeroporto arriva in città - spiega Troncone, ad di Adr - integriamo il sistema aeroportuale con quello ferroviario per rendere i trasporti italiani più competitivi". "Un bella iniziativa all'insegna dell'integrazione intermodale dei trasporti" spiega Pierluigi Di Palma di Enac. "Integrare aereo e treno - spiega Vincenzo Nunziata di Adr - è fondamentale per la sostenibilità". "Importante iniziativa anche in vista del Giubileo 2025" spiega invece Turicchi di Ita Airways. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev