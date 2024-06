Anche nell’Isola alle elezioni europee FdI si conferma primo partito, ma il voto dei sardi premia il centrosinistra, con i dem vicinissimi a FdI e un ottimo risultato anche per il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.

La nota dolente è l’affluenza: Sardegna maglia nera in Italia, poco più di un elettore su tre si è recato alle urne per le europee, con un’affluenza al 36,89%, la più bassa (in Italia è al 49,7%). Alle comunali invece è molto più alta (vicina al 60%) e più in linea con il dato nazionale del 62,68%.

I risultati premiano anche nell’Isola il partito di Giorgia Meloni, il più votato con il 24,77%, ma il Pd di Elly Schlein è vicinissimo al 24,16%. Molto bene rispetto al dato nazionale il Movimento 5 Stelle, trainato dall’effetto Todde, 16,9% (a livello nazionale è sotto il 10%). Ottima anche la performance di Alleanza Verdi Sinistra al 10%. Subito dietro ai rossoverdi c’è Forza Italia con il 9,79%. Molto male la Lega, 5,55%. Nell’Isola “Pace, Terra, Dignità”, il movimento di Santoro, supera addirittura Renzi e Calenda ottenendo il 3,84%. Stati Uniti d’Europa è al 2,38%, AQzione 1,59%.

Infine abbiamo Libertà di Cateno De Luca allo 0,6% e Alternativa Popolare a 0,37%.

Considerando l’intera circoscrizione Isole, invece, FI scavalca M5s e Pd grazie all’ottimo risultato in Sicilia, dove gli azzurri sono primo partito. Questi i risultati: FdI 21,26%, FI 20,3%, Pd 16,75%, M5s 16,26%, Lega 7%, Avs 6,14%.

