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Acca Larenzia, Fratoianni: "Indecente manifestazione fascista, Piantedosi spieghi subito in Aula"
10 gennaio 2024 alle 01:10aggiornato il 25 maggio 2026 alle 01:28
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "L'indecente manifestazione fascista dovrebbe preoccupare tutti, innanzi tutto le istituzioni repubblicane. Vorremo sapere dal ministro dell'Interno che ha da dire". Lo ha detto in aula alla Camera Nicola Fratoianni, di Avs, chiedendo una informativa urgente del ministro dell'Interno sui fatti di Acca Larenzia. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev