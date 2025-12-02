VaiOnline
Uta.
03 dicembre 2025 alle 00:34

Zuncheddu torna in carcere da uomo libero e innocente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la prima volta è tornato in carcere da uomo libero e innocente. Beniamino Zuncheddu ieri si è presentato a Uta per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge che porta il suo nome sul risarcimento per le vittime della giustizia. Una battaglia sostenuta anche da Gaia Tortora, giornalista e figlia di Enzo, anche lui arrestato e poi riconosciuto innocente, e da Irene Testa, garante per i detenuti in Sardegna, che ieri hanno accompagnato a Uta l’ex allevatore di Burcei di 64 anni insieme agli avvocati Mauro Trogu ed Enzo Bonesu.

La storia di Beniamino Zuncheddu ha fatto il giro d’Italia: condannato all’ergastolo per aver ucciso tre persone nel 1991 a Sinnai, grazie alla revisione del processo è stato riconosciuto innocente e scarcerato. Ora si batte per avere un indennizzo dallo Stato. E la proposta di legge a suo nome va proprio verso questa direzione. «Era emozionato, ha salutato i carcerati della sezione che abbiamo visitato, che a loro volta gli hanno chiesto aiuto. La raccolta di firme proseguirà nei prossimi giorni, la visita di Beniamino in carcere a Uta è stato un segnale forte». (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 