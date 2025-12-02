VaiOnline
Garlasco
03 dicembre 2025 alle 00:33

Sempio era davanti alla casa di Chiara 

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pavia . Mentre è atteso il deposito della perizia nell’incidente probatorio, che dovrebbe confermare la compatibilità del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi con quello della linea maschile della famiglia Sempio, a distanza di oltre 18 anni dal delitto spuntano fotografie che ritraggono l’amico storico del fratello della studentessa quel pomeriggio di lunedì 13 agosto 2007, quando aveva 19 anni, fuori dalla villetta di via Pascoli, a poche ore dalla scoperta dell’omicidio. La prima foto è delle 15,53. Sempio sta parlando con una cronista da dentro l’auto ferma nei pressi della casa. Poco dopo altre immagini lo mostrano in strada, con il padre. In quelli ed altri scatti si vedono pure la zia di Chiara con le figlie Stefania e Paola Cappa.

Passò due volte

Otto foto in tutto e rimaste inedite dal 2007. Le ha recuperate da un hard disk, che all’apparenza sembrava danneggiato, una fotografa locale che le scattò quel giorno a Garlasco e sono state pubblicate domenica sera sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli. In mattinata la stessa fotografa, dopo una convocazione, si è presentata davanti ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che conducono l’inchiesta della Procura di Pavia, e gli investigatori hanno acquisito le immagini, che potrebbero essere utili più che altro per capire chi partecipò ai rilievi effettuati all’epoca dai carabinieri. «Queste foto», fa notare l’avvocata Angela Taccia, che assiste il 37enne con Liborio Cataliotti, «attestano la veridicità di quanto dichiarato da Andrea Sempio relativamente a ciò che fece il 13 agosto 2007». Sempio, a verbale aveva raccontato che quel pomeriggio prima era passato in macchina col padre in via Pascoli, notando «un’ambulanza e persone», ma non si erano fermati. Alle 16 era tornato da solo e aveva saputo da una giornalista, «che era stata trovata morta una ragazza». Poi, stando al verbale, tornò a casa e ancora di nuovo davanti alla villetta, stavolta col padre. Giuseppe Sempio aveva confermato.

La perizia genetica

Dal fronte dell’accusa filtra che sarebbe stato individuato il movente, entro venerdì la perita Denise Albani depositerà le conclusioni della perizia genetica. Esiti su quel Dna «parziale, misto, non consolidato» che, come già chiarito, non può essere attribuito a una singola persona, ma a una linea familiare maschile: l’aplotipo Y dei Sempio, stando alle indiscrezioni già emerse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras