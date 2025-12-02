Cagliari, voglia di impresa a Napoli 

Il Cagliari in campo oggi a Napoli, a partire dalle 18, per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La squadra di Pisacane ha subito l’occasione, così, per riscattare la sconfitta con la Juventus e rilanciarsi mentalmente in vista della prossima gara di campionato, domenica alla Unipol Domus contro la Roma. Spazio, stasera, a chi sinora ha giocato poco o nulla. Lo stesso allenatore ha lasciato chiaramente intendere che sarà il turco Kiliçsoy a guidare l’attacco. Verso l’esordio con la maglia rossoblù il difensore uruguaiano Rodriguez.

alle pagine 50, 51