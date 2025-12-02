Camere penali, 129 piazze per il Sì 

Il Comitato delle Camere penali per il Sì lancia la campagna "129 Piazze per il Sì": una mobilitazione nazionale che, per tutto il mese di dicembre, vedrà gli avvocati penalisti presenti nelle piazze delle loro città per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura. Le piazze coinvolte saranno in tutto 129, tante quante le Camere penali territoriali: delle realtà radicate su tutto il territorio nazionale, attive nelle rispettive circoscrizioni giudiziarie e impegnate ogni giorno nella tutela dei diritti e nel corretto funzionamento della giustizia.

La campagna

L'iniziativa "129 Piazze per il Sì" richiama lo spirito già visto nel 2017, quando l'Ucpi era scesa in piazza e aveva raccolto oltre 72.000 firme a sostegno della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. Anche in questa occasione gli avvocati «si spoglieranno della toga» per uscire dalle aule dei tribunali e incontrare direttamente i cittadini, offrendo delle informazioni chiare e accessibili, lontane dai tecnicismi e dalle contrapposizioni che hanno spesso accompagnato il dibattito sulla riforma. L'obiettivo è quello di spiegare in modo semplice e comprensibile il significato della separazione delle carriere e il suo impatto concreto sul processo penale. «Saremo presenti nelle piazze delle nostre città per parlare con i cittadini in modo diretto e trasparente», è quanto afferma il presidente dell'Unione Camere penali italiane e del Comitato per il Sì, Francesco Petrelli. «È importante che ognuno abbia gli elementi essenziali per comprendere il senso della riforma e le ragioni del Sì. La separazione delle carriere non è un tema astratto, ma riguarda la vita delle persone, la qualità delle garanzie e la fiducia nel processo».

Punto informativo

Per tutto il mese di dicembre, le "129 Piazze per il Sì" offriranno, da Nord a Sud in ogni parte del Paese, uno spazio di informazione. Sarà aperto al dialogo e al confronto, con lo scopo di accompagnare i cittadini a un voto pienamente consapevole sulla riforma costituzionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA