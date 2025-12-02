Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte 

Bene il collegamento con Istanbul, e bene il ritorno delle connessioni interne (Aeroitalia coprirà il Cagliari-Alghero e il Cagliari-Olbia), per il resto otto nuove tratte aeree sono un po’ poche rispetto alle 67 messe a bando a maggio scorso per un triennio. «Confidiamo che almeno una parte delle 67 possano essere assegnate, così da aprire la nostra Isola a nuovi interessanti mercati», aveva detto l’assessora ai Trasporti Barbara Manca nei giorni della pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue.

Le tratte

Ieri la commissione di valutazione dell’assessorato ha completato l'analisi delle proposte pervenute e firmato la determinazione. Sono ammissibili le otto rotte presentate da Volotea, Aeroitalia ed EasyJet. Nel dettaglio: EasyJet attiverà i voli Cagliari-Bordeaux e Cagliari-Nizza; Volotea collegherà Alghero con Lione e Olbia con Siviglia; Aeroitalia, invece, avvierà le tratte Cagliari-Istanbul, Cagliari-Lamezia Terme, oltre ai nuovi collegamenti interni Olbia-Cagliari e Alghero-Cagliari. È l'esito del bando Nuove Rotte che la Regione aveva messo in campo per ampliare le connessioni aeree della Sardegna e rafforzare il network complessivo dei tre scali dell'Isola. Da ricordare che i voli interni mancavano da decenni e sono stati ripristinati anche nell’ottica di favorire le connessioni domestiche dei voli internazionali.

In pista

Ora la Regione provvederà agli adempimenti successivi per l'avvio operativo e gli aerei saranno in pista a partire dai mesi di giugno e luglio 2026. La procedura, finanziata con circa 10 milioni, garantirà, per tre anni, la copertura del cinquanta per cento dei costi aeroportuali sostenuti sia nell'aeroporto di partenza che nell'aeroporto di arrivo, sulle otto nuove rotte aeree attivate.

Per l'assessora ai Trasporti Barbara Manca, «la risposta di tre vettori, in un contesto internazionale segnato da carenza di velivoli e forte competizione, dimostra che la Sardegna è ancora molto attrattiva e competitiva e che con i giusti incentivi è possibile stimolare l'offerta di trasporto aereo. Ora, facendo tesoro degli elementi raccolti, intendiamo ridiscutere con la Commissione europea nuove condizioni di accesso affinché la misura possa divenire ancora più incisiva».

Destinazioni mancate

In effetti, il bando di maggio contemplava destinazioni come Ajaccio, Berlino, Dubai, Liverpool, New York, Oslo, Stoccolma, tanto per citare alcune di quelle per il momento rimaste fuori. E proprio su questo si concentrano le critiche del centrodestra. «Per mesi ci hanno raccontato che le nuove rotte erano già in tasca», il commento del capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «ma alla prova dei fatti ne arrivano otto su 67 e la rotta per New York, sbandierata a lungo, sparisce nel nulla. La Sardegna aveva bisogno di un piano serio per rafforzare la sua accessibilità, non dei soliti annunci roboanti puntualmente smentiti dai fatti». Sarà invece operativo il collegamento diretto Olbia-New York operato da Delta Airlines a partire da maggio fino a ottobre 2026. In questo caso, però, i finanziamenti pubblici non c’entrano: ad agosto Olbia si era aggiudicata, dopo una battaglia serratissima con Malta, la la Route Race aperta dalla compagnia a stelle strisce.

Per il segretario regionale della Lega Michele Ennas, «l’aumento dei voli da e per la Sardegna rappresenta sempre un elemento positivo. Un passo avanti frutto del lavoro del centrodestra, con la Lega protagonista, diventato realtà grazie al prezioso lavoro di supporto del ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini».

La scadenza

Sul fronte continuità aerea, entro oggi le compagnie interessate dovranno presentare le proprie offerte per i collegamenti da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano. Sono trascorsi, infatti, i sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue dei bandi per l’affidamento dei servizi. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA