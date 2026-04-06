«Zona rossa, tanti negozi in pericolo» 

Episodi di violenza, risse e microcriminalità: «Il centro storico basso è diventato sempre meno frequentato. Ma il dato più preoccupante», denuncia Stefania Loi, consigliera di minoranza di Fratelli d’Italia, «è ciò che sta accadendo sul piano economico e sociale. Le attività stanno chiudendo. E quando chiude un negozio, non perdiamo solo un servizio: perdiamo presenza, controllo sociale, vita».

Da qui l’interrogazione urgente in Consiglio. «Ci sono segnalazioni e immagini che raccontano una realtà che non può essere ignorata: portoni utilizzati come servizi igienici, strade maleodoranti, condizioni indecorose che allontanano cittadini e clienti», aggiunge. Una situazione che incide direttamente sulla percezione di sicurezza. «Oggi molte persone evitano quella zona. Servono aiuti economici per i commercianti, meno pressione fiscale, più presenza della polizia locale, più pulizia, più illuminazione. La sicurezza non si costruisce solo con i divieti, ma con la vita nei quartieri».

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