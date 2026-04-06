Riparte il percorso del Comparto unico 

Domani si riunirà il Consiglio regionale ma all’ordine del giorno non c’è la situazione critica in cui versa la sanità sarda, come richiesto dall’opposizione giorni fa, bensì due proposte di legge e un testo unificato su altri temi, nove mozioni e la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata. Tra le pdl, è attesa quella della maggioranza (primo firmatario il presidente della commissione Autonomia Salvatore Corrias) per la correzione del provvedimento sul comparto unico già impugnato dal Consiglio dei ministri.

Pronto soccorso

Oggi invece è in programma la seduta della commissione Sanità presieduta da Carla Fundoni (Pd): a partire dalle 10.30 saranno ascoltati i direttori generali delle Asl, dell’Areus e i direttori dei pronto soccorso di tutti i presidi sardi per fare il punto sul sistema dell’emergenza urgenza nel territorio regionale. Nel pomeriggio sarà sentito anche il dg dell’Ares (Azienda regionale della salute)

RIPRODUZIONE RISERVATA