Fedez e Michielin, la festa è a Cannigione 

Quattro ore di musica non stop, una scaletta con diciotto brani e un’esibizione a sorpresa, quindicimila spettatori e tre star della musica italiana su un palco di oltre novanta metri quadri: la Pasquetta della Costa Smeralda ha fatto ottimi numeri. Nel parco Riva Azzurra vista mare di Cannigione, il lunedì dell’Angelo ha fatto volare il pubblico della Gallura al suono dei live di Francesca Michielin, Fedez e Manuelito. Sul palco affacciato sulla spiaggia hanno duettato Michielin e Fedez con Cigno Nero, Magnifico e Senza pagare a cui si è aggiunta l'energia urban di Manuelito. «Uno straordinario successo di pubblico: ci aspettavamo tanta gente ma la risposta a un evento pensato per essere il manifesto della primavera è andata oltre ogni aspettativa», dicono il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e l’assessora allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. Organizzato dall’amministrazione comunale del paese gallurese, in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, la maratona musicale del lunedì di Pasqua è il gran finale della seconda edizione di Pasquetta Sound Festival, un format che intreccia l’eccedenza musicale, le tradizioni gastronomiche e l’arte contemporanea, cominciato il 4 aprile con l’inaugurazione dell’undicesima edizione della Scalinata di Santa Lucia che trasforma il cuore del paese in un’opera d’arte a cielo aperto, lo spettacolo Isola in festa di Bob Marongiu, ed eventi collaterali tra mercatini e street food.

Riviera del Corallo

Ad Alghero migliaia di persone hanno preso d’assalto il lungomare e Piazza Sulis per la Pasquetta in musica organizzata dalla Fondazione Alghero. Complice il sole caldo e una giornata quasi estiva, con temperature oltre i 20 gradi, in tanti, anche dall’hinterland, hanno scelto la Riviera del Corallo per il lunedì dell’Angelo. Grande partecipazione sotto il palco con i Nomadi, protagonisti del concerto di apertura, seguiti da Istentales e Dolcenera. Tra famiglie, gruppi di amici e turisti, il centro cittadino si è trasformato in un grande spazio di festa all’aperto. Musica, passeggiate e locali pieni, un evento che ha segnato l’avvio della stagione primaverile, confermando la capacità di Alghero di attrarre visitatori e animare il territorio anche fuori dai mesi estivi.

Porto Torres

Alle 18 puntuali sul palco sotto la Torre Aragonese, nel cuore di Porto Torres, i The Kolors davanti ad una grande folla hanno animato la serata con una scia di successi da “Frida” a “Tu con chi fai l’amore”. Alla stessa ora nella piazza Nuova di Castelsardo la funky band Dirotta su Cuba, un pubblico in delirio accorso sotto il palco dalle vie del centro storico, animate da iniziative di musica cominciate dalla mattina, dai bluesman Paolo Bonfanti e Francesco Piu a Mario Venuti. «Ogni volta che vediamo un pubblico così incredibile pensiamo che questo non è normale, ma è una grande fortuna». Una questione di Karma per Stash il frontman di The Kolors, la band che ha trascinato l’immenso pubblico della Pasquetta Turritana. (m. p., t. c., c.fi.)

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