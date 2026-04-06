VaiOnline
Teheran.
07 aprile 2026 alle 00:38

Il depistaggio della Cia, così il pilota americano è stato messo in salvo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima il grande bluff iniziale della Cia, che dava al sicuro il pilota americano del caccia F-15 disperso prima ancora di averlo trovato, poi l’operazione vera e propria con centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati per salvarlo. Nel mezzo un'aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti saltare in aria per evitare che finissero in mani nemiche. Così gli Stati Uniti, in un'operazione ad alto rischio portata avanti tra sabato e domenica, hanno davvero evitato che il loro militare venisse fatto prigioniero dall’Iran.

Il presidente ha parlato di «miracolo di Pasqua». Fatto che senza lo «stratagemma» probabilmente sarebbe stato difficile arrivare al lieto fine. Dire al nemico di aver già recuperato il proprio soldato è stata una «campagna di depistaggio» che ha spinto Teheran a interrompere le ricerche, addirittura il servizio di spionaggio Usa aveva riferito che il pilota stava lasciando il Paese. «Mentre tra gli iraniani regnava l'incertezza, la Cia ha usato le sue capacità sofisticate e uniche per trovarlo", ha riferito un alto funzionario all’Nbc News. Il pilota è rimasto nascosto «in un luogo di montagna remoto» e, una volta individuatane la posizione, l’agenzia Usa ha «informato il Dipartimento della Difesa e la Casa Bianca ha autorizzato il blitz per andarlo a prendere».

Per tenere gli iraniani lontani dall’area in cui il pilota si trovava, i droni Mq-9 Reaper hanno creato un fuoco di sbarramento, mentre gli aerei d'attacco hanno sganciato bombe contro convogli di Teheran. Alla fine i commando Usa sono usciti indenni, senza vittime o feriti. Hanno lasciato l’Iran sani e salvi, con scalo immediato in Kuwait per prestare le cure necessarie all'ufficiale ferito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

«Aerei a secco? Non succederà Ma i biglietti saranno più cari»

Pileri (Fiavet): le scorte di cherosene sono sufficienti, ma basta allarmismi perché sono inutili, anzi dannosi 
Marco Noce
Il conflitto

«Possiamo distruggervi in una notte»

Da Trump un altro ultimatum definitivo, per l’Iran inaccettabile il piano Usa 
Pasquetta

Pienone per spiagge e musei La stagione 2026 parte bene

A Cagliari clima mite e grande folla tra Poetto, Su Siccu e Castello 
Riccardo Spignesi
La Giunta regionale studia un disegno di legge che tuteli l’Isola, magari da integrare con la Pratobello 24

Norme sarde bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti

L’obiettivo è superare il vuoto normativo ma resta l’ombra dei ricorsi alla Consulta 
Lorenzo Piras
Lo scenario

Energia e difesa, i nodi del Governo

Oggi Crosetto alla Camera, giovedì l’informativa della premier 
Le tragedie

A Pasqua 27 morti sulle strade

Tra le vittime anche un sedicenne, giovane promessa del calcio romano 