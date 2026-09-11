Zia Antonica festeggia 102 anni 

Ha raggiunto i 102 anni Antonica Garau, nata a Sorradile l’8 settembre 1924 e oggi residente a Roma, dove vive vicino ai figli. Un compleanno speciale, che rafforza una tradizione di longevità radicata nel Barigadu.

L’ultracentenaria è stata sposata per 73 anni con Pietro Atzori, scomparso nel 2023 a 99 anni. Una vita intera condivisa, fatta di lavoro, sacrifici e dedizione alla famiglia. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Annamaria, Elena, Tonino e Giuseppe, che oggi la accompagnano in questo nuovo traguardo. Nonostante la distanza la comunità continua a sentire zia Antonica parte viva del paese. La sua storia è quella di tante donne dell’epoca con una vita segnata da tempi difficili ma trascorsa con forza, dignità e spirito di sacrificio. La longevità, nella famiglia Garau-Atzori, sembra essere un dono tramandato: anche la madre Maria Puliga e la nonna Mascia superarono i cento anni. ( s. c. )

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