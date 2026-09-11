Dopo il giovedì nero atterraggi e decolli ancora fuori orario  

Ieri è andata meglio di giovedì ma l’aeroporto di Cagliari viaggia ancora con ritmi da affanno. Tra voli in ritardo e attese più lunghe del previsto.

I numeri sono di Flightradar24, il servizio online che traccia gli aerei in ogni parte del globo: alle sette e mezzo di sera, il 35 per cento di decolli e atterraggi risultava fuori orario, su un totale di sessantuno. Certo, il sistema procede in automatico: figura in ritardo anche un collegamento che parte o arriva con pochi minuti di scostamento. Tuttavia le difficoltà restano. Fuori e dentro la Continuità territoriale.

Da segnalare le tratte di Ryanair, la compagnia regina per numero di voli da Cagliari, di conseguenza anche quella che ha più probabilità di disallinearsi dagli orari cosiddetti schedulati. Ieri sono partiti in ritardo i Boeing per Parigi, Catania, Bergamo e Rimini, che hanno accumulato in media slittamenti di una quarantina di minuti. Sui voli a tariffe agevolate per i residenti, invece, la tratta che più di tutte soffre, anche in condizioni di normalità, è il Cagliari-Milano, soprattutto dal pomeriggio inoltrato. Anche su Londra, ieri, non è stata una giornata in cui tutto è filato liscio: ha lasciato la pista del Mameli fuori orario pure la Ba Euroflyer diretta a Gatwick.

Quanto al giovedì nero, sempre da Flightradar24 si ricava il quadro completo della giornata: i ritardi hanno riguardato il 65 per cento dei voli, sul totale dei 95 passati dal Mameli di Cagliari. Due giorni fa l’aeroporto è rimasto chiuso per una sessantina di minuti, dalle 18,30, con partenze e arrivi fermi tra il maltempo che si è abbattuto in mezza Italia e la batteria portatile andata a fuoco su un volo easyJet a Malpensa, con i passeggeri fatti evacuare dagli scivoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA