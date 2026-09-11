L’ultimo saluto della guerriera 

Si è arresa a 78 anni Emma Bonino, protagonista per decenni della politica italiana ed europea. Radicale della prima ora, si è sempre battuta per i diritti di tutti. Cordoglio unanime. Funerali di Stato per l’ultimo saluto.
a pagina 11
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Si è arresa a 78 anni Emma Bonino, protagonista per decenni della politica italiana ed europea. Radicale della prima ora, si è sempre battuta per i diritti di tutti. Cordoglio unanime. Funerali di Stato per l’ultimo saluto.
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