Marina Calderone a Fertilia per i 90 anni dalla fondazione 

Novant’anni dalla posa della prima pietra, tra memoria, identità e uno sguardo rivolto al futuro. Fertilia ha celebrato ieri i 90 anni dalla fondazione con una giornata di iniziative che ha visto la partecipazione della ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, tornata ad Alghero per un appuntamento al quale ha voluto essere presente anche per ragioni profondamente personali. Figlia di esuli istriani, la rappresentante del Governo ha partecipato a Villa Maria Pia all’apertura dei festeggiamenti della borgata nata nel 1936 con le grandi opere di bonifica della Nurra.

Calderone ha ricordato il forte legame con Fertilia e con la storia dell’esodo: la sua famiglia era originaria di Arsia, città mineraria di fondazione dell’Istria, oggi in Croazia. «I miei genitori si sono poi trasferiti a Carbonia», ha raccontato la ministra, esprimendo il suo affetto per la comunità di Fertilia e il pieno sostegno al progetto di aggregazione delle Città di Fondazione.

Uno dei momenti centrali della giornata è stato infatti la nascita della Rete nazionale delle Città di Fondazione - Città del ’900, che riunisce undici Comuni italiani, tra cui Alghero-Fertilia, Arborea e Carbonia. Ma erano presenti anche i rappresentanti istituzionali di Latina, Sabaudia, Tresigallo, Guidonia, Pomezia, Pontinia, Torviscosa e Predappio. L’obiettivo è mettere in rete il patrimonio urbano e architettonico razionalista, promuovere progetti di rigenerazione e valorizzazione culturale e sostenere il percorso verso una candidatura Unesco.

Nel tardo pomeriggio le celebrazioni si sono spostate nel cuore di Fertilia, tra via Pola e piazza San Marco, con l’omaggio all’architetto Michele Rosa e la presentazione del volume “Fertilia 90”. Spazio poi alla musica sarda e istriana con l’Istituto Verdi, Angelo Maresca, la Klapa Castrum Veneris e i cori Monte Gonare e Baratz. A chiudere la giornata l’anteprima del documentario di Igor Biddau “1936Fertilia2026 - Radici di terra e di futuro” e il film “Rotta 230°- Ritorno alla Terra dei Padri”.

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