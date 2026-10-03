SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sedilo.
04 ottobre 2026 alle 00:21

Zenias celebra identità e tradizione 

Oggi la giornata conclusiva della manifestazione promossa dal Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sedilo vivrà oggi la giornata conclusiva di “Zenias de Atonzu”, la manifestazione promossa dal Comune che celebra cultura, tradizioni, identità e ospitalità del territorio.

Il programma

L’attenzione si concentra sul ricco programma che vedrà momenti importanti come il Palio del Guilcier, affiancato da spettacoli, musica, mostre, laboratori e iniziative dedicate alla solidarietà. Fin dal mattino, piazza San Giovanni ospita gli stand con mercatini, artigianato, produzioni tipiche, punti ristoro e attività divulgative dedicate alla tutela della risorsa idrica nell’ambito di Ceas Aperti. Visitabili inoltre la mostra tessile e delle bardature allestita tra il Palazzo storico Deiana e piazza Canonico Giovanni Spano, insieme alle esposizioni della memoria curate dalla Pro Loco con foto d’epoca, il carro tradizionale e i dolci sedilesi. Aalle 10,30, il Palio al galoppatoio di Tzintzighe, aprirà la sfilata con gli asinelli delle giovani promesse locali e le spettacolari pariglie di Fonni, Norbello, Sedilo. A rendere ancora più suggestiva la manifestazione contribuiranno i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano, gli sbandieratori di Asti, Feltre, Fucecchio e Narni, oltre ai rappresentanti della città di Siena. Per tutta la giornata saranno disponibili visite guidate all’area archeologica di Iloi e Ispiluncas, al Santuario di San Costantino e al Museo del territorio. Non mancheranno i laboratori dell’Auser dedicati al pane tradizionale e ai dolci tipici sedilesi, oltre alle attività di go-kart e alle iniziative pensate per bambini e famiglie.

Suoni tradizionali

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 21, “Ichnos 2026 - Sonos de Solidaridade”, rassegna musicale condotta da Emanuela Sassu. Sul palco si alterneranno Maria Luisa Congiu, i Rock Fellers di Sedilo, la Sugar Band, il Bob Forte Trio, Doppio Diesis con Pina Salaris, Cordas et Cannas e GolaSeca.Alle 17 è prevista la cerimonia di premiazione del Palio del Guilcier e, a seguire, uno dei momenti più significativi dell'intera manifestazione: la consegna del premio Solidarietà Ichnos 2026 al dottor Peppino Paffi della Asl di Nuoro, per il suo impegno professionale e umano. Conclusione affidata alla sfilata itinerante di musici e sbandieratori tra gli stand del centro storico e, dalle 19, con il laboratorio gastronomico dedicato a “Sos Macarrones de Urte”, tradizionale pasta fatta a mano che verrà preparata e degustata nello stand della Pro Loco. La giornata di ieri è stata caratterizzata in piazza San Giovanni Battista dalla grande musica presentata da Giuliano Marongiu, con artisti, cantadores e gruppi folk da tutta la Sardegna. Il momento culminante il grande “ballu tundu”, un suggestivo abbraccio collettivo di musica e tradizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’appello degli attivisti dopo il no del Parlamento corso agli speculatori: «L’Assemblea sarda assuma una posizione chiara»

«Offshore nelle Bocche, politica assente»

Il silenzio di Consiglio regionale e Giunta sulla minaccia di pale eoliche tra le Isole gioiello 
Il dg Marcias: nuovo personale per i reparti. Murracino (Nursing Up): uno spot. Arca (Nursind): sotto di 264 unità

Il Brotzu: «Pronti all’assunzione di 121 infermieri»

I dubbi dei sindacati: in realtà quante saranno le stabilizzazioni?  
L’intervista

«La mia carriera dedicata allo studio e alle pazienti A loro dico: vivete a colori»

L’oncologo Antonio Macciò va in pensione: «Il tempo libero? Saprò gestire le mie energie» 
Piera Serusi
La storia

«Con 5 malattie rare faccio una battaglia  per i diritti di tutti»

La denuncia di Floriana Melis:  Una visita cardiologica? Nel 2027 
Gianfranco Locci
Sanità

Aborto farmacologico nei consultori, la riforma non parte

A 14 mesi dall’annuncio della Regione nessuna alternativa a ospedali e cliniche 
Carla Mura
Campo largo

Renzi: «Non ho bisogno di garanti»

Il leader di Italia Viva risponde a Conte (M5S) che non lo vuole in coalizione 