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04 ottobre 2026 alle 00:23

Ranucci: «Hanno provato a entrare nel mio appartamento» 

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Roma. Un tentativo di intrufolarsi nel condominio da parte di un giornalista che avrebbe anche fornito false generalità. La vicenda Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo dopo un post sui social dell’ex conduttore di Report. «Ieri mattina un giornalista di un magazine online e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere in un appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità e avrebbe spinto l’ignara donna delle pulizie a mentire e a suonare agli altri inquilini del condominio pur di entrare. Fatto che ha creato allarme tra i condomini», ha scritto Sigfrido Ranucci su Facebook, aggiungendo che quell’uomo avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite del palazzo in zona Montesacro a Roma.

Secondo la ricostruzione di Ranucci, un inquilino avrebbe poi «scoperto» un uomo munito di zainetto e una donna con accento campano «appostati sul pianerottolo». «Sul misterioso e inquietante episodio stanno indagando i carabinieri per il reato di violazione di domicilio», ha inoltre rivelato.

Per l’episodio è stata effettivamente presentata denuncia ai carabinieri di zona che hanno avviato accertamenti. Poi, qualche ora dopo il primo post, l’ex conduttore di Report è tornato a scrivere su Facebook pubblicando nome e foto del presunto responsabile. Non si è lasciata attendere la replica del magazine online che ha respinto le accuse spiegando che la ricostruzione «travisa totalmente la realtà dei fatti» e che «non è stato violato alcun domicilio». Intanto si attende a breve la decisione del giudice del Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso d'urgenza presentato dai legali di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report, decisa dalla Rai a fine agosto.

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