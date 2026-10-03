Il Brotzu: «Pronti all’assunzione di 121 infermieri» 

Una nota del Brotzu – «assumeremo 121 nuovi infermieri» – e la richiesta di chiarimento dei sindacati: «Nuovi? Quanti esattamente? Per la maggior parte si tratta di stabilizzazioni, dunque di personale già al lavoro. I problemi restano invariati».

Tanto che la sigla Nursing Up conferma lo sciopero di ottobre, la data sarà comunicata la prossima settimana.

La nota

L’annuncio dell’Arnas è di ieri: «La graduatoria è stata pubblicata, e per 121 infermieri si apre ora la possibilità di entrare in servizio al Brotzu. L’Azienda ha già richiesto ad Ares la lista degli idonei e si prepara ad avviare le chiamate. I nuovi infermieri saranno destinati ai diversi reparti e servizi, andando a integrare gli organici e a sostenere l’attività assistenziale quotidiana». Non solo: l’ter sarà particolarmente rapido.

Sottolinea il direttore generale Maurizio Marcias: «Concluso il concorso, possiamo procedere ora con l’assunzione di 121 infermieri. L’arrivo di nuovo personale ci permette di intervenire sugli organici e di dare nuove risorse ai reparti e ai servizi dell’Azienda. Le assunzioni saranno avviate nei prossimi giorni, secondo le procedure previste dalla graduatoria».

La replica

Insomma, una buona notizia, finalmente, dato il deficit di professionisti nel più grande presidio dell’Isola, ma i sindacati puntualizzano: «Riteniamo indispensabile replicare, al fine di garantire un’informazione realistica», sottolinea Diego Murracino, segretario regionale del Nursing Up. «A oggi possiamo affermare che in tutta la Sardegna non c’è un solo infermiere disoccupato, la quasi totalità degli infermieri stanno già lavorando con contratti a tempo determinato o con agenzie interinali nelle Asl e in parte anche al Brotzu, quindi passeranno da contratti precari ad una assunzione a tempo indeterminato. Questo ovviamente è un elemento positivo. Il problema è che non si può parlare di “nuove risorse”. Aspettiamo di sapere a fine 2026 quale sarà il numero reale dei nuovi infermieri, tenendo conto di quelli che già lavorano al Brotzu come precari, dei dimissionari, che sono stati moltissimi negli ultimi anni, e dei pensionamenti».

Prosegue: «Invitiamo la direzione ad affrontare la drammatica condizione del personale infermieristico e degli Oss (ne mancano circa 300), andando oltre lo spot delle 121 assunzioni che peraltro si ripete simile ad ogni procedura concorsuale».

Il fabbisogno

Dello stesso avviso Alessandra Arca, della Rsu del Brotzu e dirigente Nursind: «In base al piano del fabbisogno del personale, la dotazione organica è di 1528 infermieri, i posti coperti sono 1264, quindi siamo sotto di 264 unità: abbiamo chiesto quante assunzioni che scaturiranno da questo concorso sono nuove e quante invece le stabilizzazioni, non ci hanno saputo dare una risposta».

Nei giorni scorsi il sindacato ha mandato una lettera all’assessorato alla Sanità e alla direzione generale dell’Arnas, per evidenziare «la grave carenza di personale infermieristico e Oss soprattutto nelle Unità di Medicina», spiegando che «per superare i problemi si fa continuo ricorso alle prestazioni aggiuntive, divenute l’unica logorante soluzione, ormai non più praticabile, perché i colleghi non riescono più a sostenerle a oltranza».

La sindacalista ricorda anche che «dal Brotzu moltissimi vogliono andare via, c’è un malcontento diffuso che si è creato nel corso degli anni, con l’ultimo concorso del 2025 diverse decine di infermieri hanno chiesto di passare ad altre Aziende sanitarie, e pian piano questo esodo sta ancora andando avanti». (cr. co.)

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