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L’iniziativa.
04 ottobre 2026 alle 00:24

Un tour della prevenzione nelle piazze dell’Isola 

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«Oltre mille prestazioni tra visite e counseling: la partecipazione dei cittadini a “Fism for people” conferma il successo di un’iniziativa che in Sardegna ha ospitato la seconda tappa nazionale», dice Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali e Salute della Camera dei deputati, a margine della due giorni dedicata alla prevenzione e al confronto scientifico, al T Hotel e al Parco della Musica di Cagliari.

Negli ambulatori allestiti all’interno dell’hotel sono state effettuate visite cardiovascolari, metaboliche, ginecologiche, nefrologiche e oculistiche. Offerti anche servizi di ascolto e supporto psicologico e colloqui dedicati ai problemi di dipendenza. «Questo risultato evidenzia anche un bisogno di servizi sanitari che nella nostra Isola fatica ancora a trovare risposte tempestive e adeguate. Per questo, insieme al presidente della Fism, il professor Loreto Gesualdo, abbiamo condiviso l’impegno a promuovere un nuovo tour della prevenzione nei territori della Sardegna, portando l’esperienza di queste giornate più vicino alle comunità». Un’unità mobile farà tappa nelle piazze dell’Isola per offrire visite e screening e rendere la prevenzione più accessibile. «È questo il pilastro di una sanità costruita attorno ai bisogni dei cittadini: intervenire per tempo, dare risposte concrete e mettere le innovazioni a disposizione anche di chi vive lontano dai principali centri». Prosegue Cappellacci: «L’approvazione dei nuovi Lea rappresenta una svolta storica. Ora la missione è tradurre questo passo avanti in servizi effettivamente accessibili, superando i divari territoriali. La Commissione ha avviato un’indagine conoscitiva su scala nazionale, che partirà dalla Sardegna».

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