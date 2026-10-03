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04 ottobre 2026 alle 00:24

Aspettando la Juve, il Cagliari vince a Madrid 

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Il Cagliari vince a Madrid la decima edizione del “Trofeo de Vallecas”, vincendo in casa del Rayo Vallecano (squadra della Liga spagnola) dopo i i calci di rigore. Pisacane, che ha dovuto rinunciare a sette “nazionali”, ha schierato in attacco Nzola e tra i pali Radunović. Proprio il portiere si è fatto apprezzare per una serie di interventi, ma al 24’ si è dovuto arrendere ad Álvaro García, per poi cedere il posto dopo il riposo a Caprile. L’1-1, al 77’, porta la firma proprio dell’esordiente Nzola. Si va ai rigori e, dal dischetto, decisivo, con due parate, il portiere del Cagliari. Finisce 5-6. La foto è di Valerio Spano .

alle pagine 46, 47

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