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04 ottobre 2026 alle 00:23

Bandecchi attacca i politici sardi: «Cosa hanno fatto?» 

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«La situazione, oggi, in Sardegna è preoccupante in ogni settore: c'è da scegliere bene e subito». Né destra né sinistra, entrare in Dimensione Bandecchi, il movimento identitario che porta il nome del suo presidente e fondatore, a Olbia per presentare “idee giuste”, programma e metodo, ispirati alle capacità imprenditoriali e al successo dell’ideatore di una nota università telematica italiana, che ambisce a "innovare la politica, dicendo la verità, senza promettere cose irrealizzabili”. Ex leader nazionale di Alternativa popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nel capoluogo della Gallura, elenca le criticità dell'isola, tira in ballo i rappresentanti sardi al Governo e ne contesta l'operato al cospetto dei politici isolani che hanno fatto la storia della politica italiana.

«Di fronte a una sanità allo sbando che conta undici punti di distacco dalle altre regioni italiane, alle imprese che chiudono più in fretta che nel resto della Penisola e alla perdita, ogni anno, di settemila cittadini, possiamo continuare a fidarci di chi, negli ultimi trent’anni, ha promesso uno sviluppo per l'Isola che non è mai arrivato? Cosa hanno fatto per l'Isola i politici che la rappresentano al Governo, hanno lo stesso valore di Cossiga o Berlinguer?», dice Bandecchi. E suggerisce una soluzione: «Bisognerebbe puntare a una sorta di patto tra Regione e Stato che dovrebbe rendere all'Isola ciò che ha dato e dovrebbe riconoscerle che è arrivato il momento di prendere». Tra i relatori dell'incontro, organizzato dal coordinatore regionale del partito, Alberto Piccinnu, anche il segretario nazionale, Gianluca Di Liberti, e tra il pubblico, il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, e il fondatore di Porto Rotondo, il conte Luigi Donà dalle Rose.

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