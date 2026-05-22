«Zeddiani deve iniziare a vivere di turismo» 

Ancora una volta si ritrova in campo senza sfidanti. E con un unico obiettivo: superare il quorum per continuare a far sviluppare il paese dal punto di vista turistico, vista la vicinanza alla costa del Sinis.

Anche a Zeddiani, il 7 e l'8 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, Claudio Pinna,che tenterà di indossare la fascia tricolore per la terza volta.

«È un peccato - dice Pinna - speravo in una sfida a due, ma purtroppo nessuno è riuscito a mettere in piedi una lista. Per i cittadini, avere un'alternativa non sarebbe stato male. Spero che la comunità si rechi alle urne: essere da soli non significa vittoria».

La scelta

Claudio Pinna, che guida la lista “Comunidadi – Insieme per Zeddiani”, e che ha anche il ruolo di vicepresidente della Provincia, spiega perché ha deciso di ricandidarsi: «La scelta nasce dalla volontà di continuare a lavorare per Zeddiani insieme a una squadra competente, motivata e profondamente legata al paese. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza, le nostre idee e il nostro impegno per affrontare le sfide future e creare nuove opportunità per il nostro paese».

Sono tanti i progetti da terminare, ma anche quelli da programmare e inaugurare: «Ho scelto di rinnovare il gruppo - spiega Pinna - proprio per avere idee e percezioni nuove. Lavoreremo sodo per rendere il paese sempre più decoroso e bello. Inoltre, dobbiamo studiare insieme per capire come attirare i turisti anche a Zeddiani. Ci tengo molto a questo aspetto: siamo vicini al mare e ai paesi dove i turisti alloggiano: perché non possiamo essere attrattivi e vivere anche noi di turismo? Cercheremo anche di capire come ristrutturare le case vecchie e abbandonate, che possono essere utili sia ai cittadini che alla ricettività».

La lista

Il gruppo è composto dai candidati consiglieri Efisio Maria Carta, Cristina Antonia Dessì, Giuliano La Rosa, Anna Ligia, Matteo Lotta, Claudia Manca, Valeria Puddu, Pier Paolo Sanna, Milena Scalas, Alessandro Serra, Rosalia Vacca e Francesca Zirulia.

«La nostra lista unisce esperienza amministrativa e nuove energie - conclude Claudio Pinna - con l'obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli anni e portare avanti nuove proposte e progetti per il futuro del paese».

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