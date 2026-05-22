Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città 

Una festa che abbraccia tutta Cagliari. Grande entusiasmo in diversi punti della città in occasione delle prime tre regate che hanno aperto i preliminari dell’America’s Cup di vela, con gli appassionati che hanno affollato i punti di osservazione e celebrato i risultati in particolare di Luna Rossa, che con la barca Women & Youth si è presa la scena nell’esordio al Golfo degli Angeli.

Via Roma, il Lazzaretto, il lungomare, la spettacolare possibilità di assistere alle regate in barca da una postazione privilegiata: sono stati tanti i luoghi della città che hanno fatto da scenario all’evento. Gli appassionati che hanno assistito dal vivo si sono divisi tra i maxischermi (tre al porto e uno a Sant’Elia) e lo sguardo diretto in mare, dove le otto barche AC40 si sono sfidate per la prima volta. E lo spettacolo, particolarmente apprezzato, non si è fatto attendere.

L’osservazione

Quando Luna Rossa Women & Youth chiude in testa la prima e la terza regata, scoppia l’esultanza in tutta Cagliari. Il Race Village al porto è la zona che richiama l’attenzione principale, con il punto più suggestivo – per la possibilità di osservare sia le barche in mare sia il maxischermo della Fan Zone per seguire l’intera regata – che diventa il piazzale davanti al Lazzaretto di Sant’Elia, dove in tanti sfidano il vento per essere parte integrante della prima giornata.

Applausi, esultanze, trombette, urla di gioia: si sentono da più parti per tutto il pomeriggio, in un momento di festa collettiva nel quale si concretizza quanto era stato previsto fin da gennaio, quando l’assessorato al Turismo aveva annunciato l’organizzazione della regata preliminare: Cagliari è diventata il centro mondiale della vela, con le immagini in tv che hanno certificato quanto successo nel capoluogo.

Gli spettatori

Il porto saluta poco dopo le 13 l’uscita in mare delle barche, primo vero momento in cui si percepisce l’inizio della manifestazione. Poi, dalle 15, la scena la prendono le regate. «Abbiamo visto due belle vittorie di Luna Rossa, la prima soprattutto», commenta a caldo Gianluca Montis, di Cagliari, uno dei tanti tifosi presenti al lungomare per vedere l’esordio. «Aspettavamo i senior, ma la barca Women & Youth ha regatato molto bene, coi complimenti per il timoniere Margherita Porro. Siamo molto contenti di quanto visto». Gianluca Lampis, di Monastir, sottolinea come «l’evento sia ben riuscito: dà grande visibilità a Cagliari e alla Sardegna in tutto il mondo, è stato organizzato molto bene».

Tantissimi cagliaritani e sardi, ma non solo: c’è pure chi è venuto appositamente per l’America’s Cup. «È stato bellissimo», esulta con un gran sorriso Chiara Leonardi, di Ancona, a Cagliari con la Lega Navale Italiana. «Per me è stato un sogno poter assistere alle regate: un evento fantastico». È invece di Sassari Gianluca Porcu, pure lui soddisfatto: «Il Golfo degli Angeli è di una bellezza straordinaria, l’ideale per questo tipo di manifestazione. Credo che, quando sarà completato il lungomare, si potrà ospitare anche la fase finale della Coppa America».

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