«Spero che investano Schlein» Consigliera leghista nella bufera 

Un finale di campagna elettorale macchiato dalla violenza verbale. A evocarla sui social, augurando il peggio a Elly Schlein sulla scia dell'investimento folle avvenuto a Modena sabato scorso, è una consigliera lombarda della Lega, Debora Piazza. Parole inequivocabili, le sue, anche se non cita la segretaria del Pd: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore?». La leghista lo scrive su Facebook commentando il comizio di Schlein a Lecco, uno dei 749 comuni che andrà al voto tra domenica e lunedì. E che è vicino a Barzanò, il borgo di 5.000 anime dove Piazza, iscritta al partito dal 2020, rappresenta il Carroccio. Oltre che responsabile regionale del dipartimento Lega per il benessere degli animali di cui riempie il suo profilo Facebook alternato alla foto del pratone di Pontida.

Il suo commento corre veloce sul web, e solleva la bufera. Non bastano le scuse: «Non era mia intenzione augurare del male a nessuno né alimentare odio politico», si giustifica poco dopo. Ma la condanna bipartisan della politica arriva impietosa, parallela alla solidarietà a Schlein. Non si sottrae Giorgia Meloni, tranchant nei toni: «Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico». La premier non fa sconti e insiste: «La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni». A lei si accodano i presidenti delle Camere e gli alleati di governo (silente fino a sera solo Matteo Salvini) e i leader progressisti. E alla fine per la consigliera non c'è altra strada: la Lega la sospende da ogni incarico.

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