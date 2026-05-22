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Oltre le regate.
23 maggio 2026 alle 00:15

Perrelli (Acp): «A Cagliari un’inaugurazione straordinaria» 

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Per rendere storica la giornata di ieri è stato sufficiente il fatto di vedere regatare insieme - su barche identiche - i Seniores, gli Youth e le Women dell’America’s Cup. Ma per un ulteriore sottolineatura, si può sen- z’altro aggiungere la firma di un accordo strategico tra Sport e Salute e Federvela: oltre al presidente Marco Mezzaroma e l’AD Diego Nepi Molineris (Sport e Salute) e Francesco Ettorre (Fiv), erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi. L’obiettivo è fare della vela uno strumento educativo, inclusivo e di crescita sociale, ma anche una grande piattaforma internazionale che sappia connettere sport, giovani, innovazione e territorio. «È un passaggio importante, perché nasce da una visione condivisa: portare la vela sempre più vicino alle persone, ai giovani, alle scuole, alle famiglie e ai territori», ha detto Ettorre. E il fatto che lo dica a Cagliari, oggi più che mai capitale della vela, sotto gli occhi di campioni come Alessandra Sensini e Gigi Ugolini, non è per nulla banale.

L’applauso

Anche Marzio Perrelli, da sei settimane CEO della neonata e rivoluzionaria America’s Cup Partnership (formata dai team partecipanti, a cominciare dal defender), applaude Cagliari: «Sono positivamente sorpreso. L’inaugurazione di questo evento andata in scena giovedì è qualcosa che credo non si fosse mai visto in Coppa America». Proveniente da mondi diversi dalla vela, come la finanza (Goldman Sachs e HSBC) e la comunicazione (otto anni a Sky Sport), aggiunge che «la presenza di ministri e autorità garantisce quanto importante possa diventare per l’Italia l’America’s Cup».

Un mondo storicamente non facile, con un ambiente “litigioso”: «Sinché litigano in acque quando si sfidano va bene, a terra un po’ meno», scherza, «ma sono uomini di successo e quando si dovessero creare problemi sapranno trovare una soluzione, perché la crescita comune è la cosa più importante». Infine, su Cagliari e la soddisfazione degli sponsor: «Se hanno visto le immagini, credo che saranno tutti entusiasti». ( c.a.m. )

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