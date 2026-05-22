Il Psd’Az si rilancia: assemblea a Cagliari 

L’orgoglio sardista emerge già dal titolo (plurilingue) dato all’iniziativa: «Noi ci siamo-Nois bi semus-Nosus ci seus», con un “Fortza Paris” a suggellare il tutto e i Quattro Mori che, nella locandina, sorvegliano dall’alto. Il Partito sardo d’Azione si ritrova oggi a Cagliari (dalle 11 nel Palazzo dei congressi della Fiera), per un’assemblea di rilancio dell’azione politica dopo le recenti difficoltà. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo sito istituzionale del partito e la testata “Il solco”.

L’incontro, fortemente voluto dal segretario nazionale Christian Solinas, sarà aperto ufficialmente dal canto “Su patriottu sardu a sos feudatarios”, scelto come inno del Psd’Az, che sarà eseguito dal coro Priamo Gallisay di Nuoro. In seguito si alterneranno alcuni documenti filmati e vari interventi: quelli del Movimento giovanile sardista, dell’Associazione donne sardiste, dei movimenti del mondo della disabilità, di alcuni editori sardi sul ruolo del sardismo nella promozione della cultura e della lingua sarda. L’avvocato Michele Zuddas, del Movimento Pratobello, parlerà su “Il Psd’Az contro il colonialismo energetico”. A fine mattinata, le conclusioni del segretario Solinas.

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